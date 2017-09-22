İzmir'de FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, arasında öğretmenlerin de yer aldığı 27 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile iltisaklı kişilerin deşifresine yönelik örgütün esnaf ve KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmen ve öğrenci olan 29 zanlı hakkında yakalama kararı üzerine İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.