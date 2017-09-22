  • 22 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.488
    EURO 4.185
  • BIST 104404.67
    ALTIN 145.398
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

Operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde FETÖnün öğretmen yapılanmasına operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, arasında öğretmenlerin de yer aldığı 27 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile iltisaklı kişilerin deşifresine yönelik örgütün esnaf ve KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmen ve öğrenci olan 29 zanlı hakkında yakalama kararı üzerine İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

Etiketler: izmir, fetö, öğretmen yapılanması, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER