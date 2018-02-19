İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, mahkeme başkanı bazı sanıkların gözaltına alınmalarının ardından ev ve iş yerlerinde ele geçirilen materyallerde yapılan incelemeye ilişkin analiz raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanık eski Astsubay Fuat Sağlam'ın, cep telefonunda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığına ilişkin tespitin olduğunu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı gece Sağlam'ın cep telefonunda, eşinin de yer aldığı WhatsApp grubunda, darbe girişimini destekleyen, hükümete ağır hakaretlerin edildiği mesajların bulunduğunu açıkladı.

Söz alan tutuklu sanık Sağlam, iddiaları reddetti.

Tutuklu sanık eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Albay Ramazan Elmas'ın makam odasındaki not defterindeki incelemenin de sona erdiğini söyleyen Mahkeme Başkanı, Elmas'ın not defterinde "Yurtta Sulh Konseyi", "Dalaman uçak", "Dalaman'da helikopter için yakın isteniyor." şeklinde ibarelerin yazıldığı, yine aynı defterde, Ege Ordusu Komutanlığı, Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo Komutanlığı Gazinosu ve eski 143. Filo Komutanı Binbaşı Mustafa Azimetli'nin askeri hatlarının yazılı olduğu notların olduğunu aktardı.

Elmas ise raporu detaylı inceledikten sonra esasa ilişkin savunmasında bununla ilgili ifade vereceğini beyan etti.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık eski Üsteğmen Mustafa Bacak'ın akrabası Ö.B'nin, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek tanık olarak ifade verdiğini söyleyerek, dosyaya giren ifadeyi okudu.

Ö.B'nin Bacak'ın babasının kentteki askeri hastanede işçi olarak çalıştığını, örgütle bağlantısının "güçlü" olduğunu aktaran mahkeme başkanı, tanığın beyanında özetle şu ifadelerin olduğunu açıkladı:

"Bacak'ın babası da FETÖ'cüdür. Askeri fabrikanın örgüt imamıydı. Bacak, örgüt tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teğmen olarak yerleştirilmiştir. Bir kardeşi jandarmada rütbeli, diğeri de emniyet teşkilatındadır. Bunlar, zaman zaman görüştüğümüzde, FETÖ'yü överlerdi ve örgütten olduklarını saklamazlardı. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu öğrendikten sonra bildiklerimi devlete anlatmak istedim. Gerçekleri devletimiz ortaya çıkartacaktır. Bu aileyle herhangi bir husumetim yoktur."

Bacak, aleyhine olan hususları kabul etmediğini vurgulayarak, daha sonra ayrıntılı ifade vereceğini söyledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: AA