İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında ilk oturum tamamlandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 270 sanığın yargılanmasına, tutuklu sanıkların kimlik kontrolünün yapılmasıyla devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, 151 tutuklu, 108 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, kimlik kontrolü yaptığı sanıklara, iletişim, medeni hal, eğitim ve aylık geliri bilgileri ile meslekten ihraç edilip edilmediğine ilişkin sorular yöneltti.

Tutuklu sanıkların kimlik kontrolü tamamlandı

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların kimlik kontrolünün sona erdiğini, tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün yapılmasına karar vererek duruşmaya yarına kadar ara verdi. AA