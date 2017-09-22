İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında avukatların da yer aldığı 26 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin İzmir Barosundaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, daha önce gözaltına alınmalarının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda 33'ü avukat 44 kişi hakında yakalama kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 26 zanlıyı gözaltına aldı.
Gözaltındaki bazı avukatların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.