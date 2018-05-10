İzmir'de FETÖ soruşturması: 96 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanması soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ mensuplarınca oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna dair kanıtlar bulunan, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan sivil imamlar tarafından aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerler tespit edildi.

Bunun üzerine önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 91'i açığa alınan muvazzaf askerler ile 5 sivil imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkezli 15 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 65'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA