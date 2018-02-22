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İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

23 ilde yürütülen İzmir merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 53 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

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İzmirde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aralarında örgütün emniyet teşkilatındaki "mahrem imamlar"ın eşlerinin de bulunduğu 53 zanlının yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde Karşıyaka eyalet yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen zanlılar ile aralarında emniyetin "mahrem imamları"nın eşlerinin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez olmak üzere Mardin, Manisa, Bursa, Samsun, Muş, Balıkesir, Ankara, Adana, Antalya, Konya, Sivas, Nevşehir, Şırnak, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Tokat, Isparta, Aydın, Kütahya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü. 

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, gözaltı, fetö
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