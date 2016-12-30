İzmir'de FETÖ operasyonu

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan N.A, düzenlenen "Gölbaşı - 3"; H.K, C.A, N.Ö. ve A.S. ise "Gölbaşı - 6" operasyonu çerçevesinde polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığının tesislerinin bombalanmasına ithafen "Gölbaşı" adıyla sürdürülen soruşturma kapsamındaki 8 operasyonda gözaltına alınanların sayısı 294'e, tutuklu sayısı 109'a yükseldi.