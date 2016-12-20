İzmir'de FETÖ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında savcılık talimatı üzerine Menemen ve Seferihisar ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu ve tablet ele geçirildi.
Zanlıların, vatandaşlardan "himmet" adı altında para topladıkları, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddia edildi.
Menemen'de gözaltına alınan 7 kadının, örgütün kadın yapılanmasına yönelik faaliyetler yürüttükleri öne sürüldü.