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İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

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İzmirde FETÖ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında savcılık talimatı üzerine Menemen ve Seferihisar ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

Zanlıların, vatandaşlardan "himmet" adı altında para topladıkları, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddia edildi.

Menemen'de gözaltına alınan 7 kadının, örgütün kadın yapılanmasına yönelik faaliyetler yürüttükleri öne sürüldü.

Etiketler: izmir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, 13 gözaltı
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