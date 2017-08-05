İzmir''de FETÖ operasyonu: 28 tutuklu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Ege Bölgesi'ndeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 117 kişiden 44'ü, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 28'i hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.
16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K'nın da aralarında bulunduğu 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 117 kişi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları belirtiliyor.