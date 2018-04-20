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İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir'de yürütülen FETÖ operasyonunda aralarında eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in de bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

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İzmirde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla farklı meslek gruplarından 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonla eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in de aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı belge ile bilgisayarlara el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.​ 

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, izmir, gözaltı, fetö, bbp
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