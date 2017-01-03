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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmirde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bergama ve Kınık ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bergama ve Kınık kaymakamlıklarında görevli memurların da aralarında bulunduğu 10'u kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

Etiketler: izmir, FETÖ operasyonu, 17 gözaltı
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