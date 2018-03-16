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İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 eski emniyet mensubundan 10'u tutuklandı.

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İzmirde FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yakalanan, açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen 12 şüpheli polis, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Mahkeme, 10 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklama kararı verirken, iki zanlıyı da adli kontrol şartı uygulayarak serbest bıraktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 9 Mart'taki operasyonda 12 kişiyi gözaltına almıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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