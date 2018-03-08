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Buradasınız : » » İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

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İzmirde feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi istikametinden İzmir'e seyir halinde olan Mustafa Ç. idaresindeki 06 EC 3593 plakalı otomobil, Çambel Kavşağı'nda 53 yaşındaki İsa Yılmaz'ın kullandığı 45 FU 745 plakalı otomobille çarpıştı. İsa Yılmaz yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

Kazada, sürücülerden İsa Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan sürücü Mustafa Ç. ile Pınar Ç. ve Hakan Ö. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen Yılmaz'ın cesedi Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, trafik Kazası
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