İzmir'de eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, kentte bazı şüphelilerin örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Şüphelilerin 4 Nisan'da lastik yakarak buna müdahale eden güvenlik güçlerine molotofkokteyliyle saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edildi.

Kaynak: AA