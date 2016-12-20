İzmir'de emeklilerden ulaşım fiyatlarının artışına tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesinin son meclis toplantısında, toplu ulaşıma zammın yanı sıra 60 yaş üstündeki vatandaşların yıllık 125 lira bedelle toplu ulaşımdan faydalanmalarını sağlayan "60 yaş kartı"nın iptal edilmesi, emeklilerin tepkisine neden oldu.

Türkiye Emekli Derneği (TÜED) Eşrefpaşa Şubesi Başkanı Baki Yapıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince alınan, toplu ulaşımda kullanılan "60 yaş kartı"nın 1 Ocak 2017'den itibaren kaldırılması kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Emeklilerin toplu ulaşımı çoğunlukla hastane ya da eczanelere giderken kullandığını vurgulayan Yapıcı, "Emeklilerin otobüs ve İZBAN'ı keyfi olarak işgal edeceğini düşünmüyorum. Belli saatlerde yoğunluk var ama bunu emekliye mal etmemek gerekir. Alınan bu kararla emeklinin biraz onurlarının kırıldığını hissediyorum. Bizleri emekli olarak bir kenara itmemeleri gerekiyor." dedi.

Bakanlar Kurulu kararı gereği, yurt genelinde 65 yaş üstündeki kişiler kent içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi uygulaması olan "60 yaş kartı"nın iptali ile 60-65 yaş arasındaki kişiler, toplu ulaşım için öğrenci biniş bedeli olan 1,50 lira ödeyecek.AA