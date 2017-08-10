İzmir'de El Nusra operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik güçleri bu sabah El-Nusra terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda Suriye'deki çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle hareket ettikleri belirtilen 8 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.