İzmir'de eğitim uçuşunda şehit olan pilotlar toprağa verildi

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin eşi Sevil, babası Ahmet, annesi Badeser Gökdoğan ile kardeşleri ve diğer yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İzmir'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İzmir'de şehit askerler için tören düzenlendi

Şehit Gökdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nadir ile 2 yaşındaki kızı Şevval, akrabalarının kucağında babaları için düzenlenen cenaze törenini izledi.

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenaze namazının kılınmasının ardından dua edildi, tekbirler getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu.

Bir akrabasının elinden tutan şehidin oğlu Ahmet Nadir, elindeki oyuncakla, kızı Şevval de akrabalarının kucağında babalarını uğurladı. Şehidin cenazesinin bulunduğu top arabası, kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı. Şehit Gökdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılcahamam'ın İğdir köyüne götürüldü.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Bal Bursa'da toprağa verildi

İzmir'deki törenin ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesine getirilen şehit Hava Pilot Yüzbaşı Bal'ın naaşı, önce Yenigün Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin annesi Cevriye ve eşi Tuğba Bal ile kız kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, töreninin yapılacağı Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine getirildi.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, namaz öncesi şehidin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Törene Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti ve CHP'li bazı milletvekilleri ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına konuldu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, bir süre aracın arkasından yürüdü.

Şehit Bal'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin biyografisi okundu, saygı atışı gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu burada şehidin babası İsa Bal'a, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Kadıoğlu da eşi Tuğba Bal'a Türk bayrağı ile şehidin fotoğrafını takdim etti.

Kaynak: AA