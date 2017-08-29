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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3'ü Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

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İzmirde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler: operasyon, izmir, gözaltı, DEAŞ
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