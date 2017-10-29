  • 29 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.402
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyetleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde eş zamanlı düzenlendikleri operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen zanlılardan 2'sinin kadın olduğu, şüpheli bir kişinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanmıştı.

Etiketler: izmir, DEAŞ, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER