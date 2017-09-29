İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İnsansız hava aracı "drone" da kullanan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adresleri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, diğeri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların DEAŞ adına eleman ve lojistik destek sağlamak amacıyla toplantılar düzenledikleri, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları, Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderilmek üzere eleman yetiştirdikleri, Menemen'in kırsal kesiminde savaş eğitimi verdikleri ve eylem hazırlığı yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.