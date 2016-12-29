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İzmir'de DEAŞ operasyonu

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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İzmirde DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezi ve Kemalpaşa ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulundukları ve DEAŞ'a eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor. AA

Etiketler: izmir, İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ
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