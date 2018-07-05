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İzmir'de cinsel taciz zanlısı tutuklandı

İzmir'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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İzmirde cinsel taciz zanlısı tutuklandı

İzmir Karşıyaka'da 13 yaşındaki D.S'yi taciz ettiği iddiasıyla Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasından kimliği tespit edildi

Karşıyaka ilçesinde alışverişten dönen 13 yaşındaki D.S'nin kendisini takip eden kişi tarafından apartman girişinde tacize uğradığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli dün Kemalpaşa'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, cinsel taciz
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