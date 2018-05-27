İzmir'de CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'yi takip eden TRT ekibine saldırı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim meydanlarından günlerdir TRT’yi hedef gösteriyor. Sonunda korkulan oldu. İnce’nin İzmir Menderes‘teki mitinginde kendisini destekleyen bir grup TRT Haber'in ekibine saldırdı.

Bir grup partili TRT ekibinin bulunduğu araca sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Bazı partililer ellerindeki bayrak ve flamaların sapıyla TRT ekibinin aracına vurdu.

Araya bazı vatandaşlar girdi, haber ekibine saldırıları önlemeye çalıştı. O vatandaşlar sayesinde TRT ekibi kızgın kalabalık arasından çıkabildi.

ince ise bir sonraki durağı Kemalpaşa mitingine yine TRT ile başladı. Bu kez de TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i hedef gösterdi. İnce, "Sakın ha bir şey söyleyeceğim TRT muhabirleri ne falan bir şey söylemeyin ,onlar emekçi onlar çalışan. O genel müdürün ifadesini alacağım 24 Haziran'dan sonra o ayrı,çalışanlara sözümüz yok." dedi.

Kaynak: TRT Haber