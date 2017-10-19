  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.662
    EURO 4.339
  • BIST 107990.35
    ALTIN 151.394
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de 'ByLock'tan 18 tutuklama

İzmir'de 'ByLock'tan 18 tutuklama

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde ByLocktan 18 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Bir kişinin emniyetten salıverilmesinin ardından 23 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 18'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 26'sı tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 53 kişiden 44'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Ekim'de düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda, farklı meslek gruplarından 53 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER