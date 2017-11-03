  • 03 KASIM 2017, CUMA

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İzmir'de 'Bylock' operasyonu: 31 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İzmirde Bylock operasyonu: 31 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılanlar için İzmir merkez olmak üzere Balıkesir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Muş, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı verilenler arasında, örgütün KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan idareci, öğretmenler ile örgütün çeşitli kademelerinde görev alan öğrenci ve esnafın da bulunduğu bildirildi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınan bazı şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.  AA

Etiketler: izmir, bylock
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