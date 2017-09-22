İzmir'de ByLock operasyonu: 188 yakalama

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen farklı meslek grubundan 29 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan kentte son 3 günde gerçekleştirilen 4 ayrı FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı verilen 212 şüpheliden 188'i gözaltına alındı.