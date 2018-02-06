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İzmir'de bir okulun kazan dairesinde patlama

İzmir Gaziemir'de bir okulun kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

06 Şubat 2018 Salı 12:11



