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İzmir'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

İzmir Çeşme’de 5 arkadaşın balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Teknede bulunan Ahmet Argon ve Ertan Gökkaya hayatını kaybetti.

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İzmirde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

Olay, gece saatlerinde Çeşme Alaçatı açıklarında meydana geldi.

5 arkadaş balık tutmak için balıkçı teknesiyle denize açıldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle balıkçı teknesi alabora oldu.

Kazayı tespit eden sahil güvenlik ekipleri, alabora olan balıkçı teknesine müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Argon ve Ertan Gökkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Teknede bulunan diğer 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Argon ve Gökkaya’nın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: izmir, çeşme, alabora, balıkçı teknesi
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