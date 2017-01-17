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Buradasınız : » » İzmir'de aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

İzmir'de aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Sabah yol kenarında cesedi bulunan kişinin annesi, üvey kız kardeşi ve hamile eşinin de bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İzmirde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde sabah ormanlık alanda cesedine ulaşılan kişinin birlikte yaşadığı annesi, üvey kız kardeşi ve hamile eşi de evde bıçakla öldürülmüş bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah yol kenarında cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yapan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde cep telefonu satışı yapan Hüseyin Tiryaki'nin iş yerini açmadığını belirledi.

Komşusunun teşhisiyle ölen kişinin 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki olduğu tespit edildi.

Darbedildiği belirtilen Tiryaki'nin başına da silahla bir el ateş edildiğini ortaya çıktı.

Evinde 3 kadın cesedi bulundu

Bu arada cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Tiryaki'nin Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki evine gitti. Evdekilere telefonla ulaşılamaması ve kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla ikamete giren polis ekipleri, içeride Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üniversite öğrencisi üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini buldu.

Aysel Aslan'ın, Hüseyin Tiryaki'nin babasından ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı Behiye Aslan'ın bu evliliğinden dünyaya geldiği belirtildi.

Ailenin birlikte yaşadıkları kaydedilirken, polis evin kapısında zorlama olmadığını saptadı.

Polis ekipleri, cinayetleri işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor. 

 

Etiketler: cinayet, izmir
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