  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 3.939
  • BIST 99812.78
    ALTIN 141.873
Buradasınız : » » İzmir'de askeri arazi yakınında patlama

İzmir'de askeri arazi yakınında patlama

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde askeri arazi yakınında patlama

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arazisini çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Patlamanın meydana geldiği noktaya geçilen mezarlığın kapısı güvenlik şeridiyle kapatıldı, polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldığı ve inceleme yaptığı görüldü.

Ses bombası olduğu tespit edildi

Yapılan araştırmada patlamanın duvar dibine bırakılan ses bombasından kaynaklandığı belirlendi.

Bombayı bırakan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Korku yaşayan mahalle sakinlerinden İsmet Çakıcı yaptığı açıklamada, evinin balkonunda olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini gördüğünü söyledi.

Mehmet Narper ise patlama nedeniyle evinin tüm camlarının kırıldığını, herhangi bir yaralananın olmadığını ifade etti.

Etiketler: izmir'de patlama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER