İzmir'de anneanne ve 1,5 yaşındaki torunu kayıp

İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu bir buçuk yaşındaki Rüya Çelik’ten bir daha haber alınamadı.

Jandarma ve AFAD arama çalışmasında

Rüya'nın anne ve babası ile yakınları, anneanne ve torunu uzun süre aradı, ancak bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Anneannesinin kaçırdığı iddiası

Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

Öte yandan kayıp bebeğin 17 yaşındaki ablası Gülçin Çelik, kardeşi Rüya Çelik'in anneannesi tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti.

İnceleme başlatıldı

Kayıp bebeğin ablası, anneannesinin ruhsal sorunları olduğunu, 22 yıl önce de kayıplara karıştığını ve kendisini 3 yıl önce bulduklarını anlattı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iddialar üzerine anne ve babayla görüştükten sonra olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaynak: TRT Haber