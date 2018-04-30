İzmir'de ambulansla tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir merkez istikametinden Bergama'ya seyreden ambulans, İzmir Çanakkale yolu Çaltılıdere Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden tır ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri sürücü Hazal Meral ve Sema Öksüz ile paramedik Esma Başkurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Başkurt yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık personelleri Meral ve Öksüz'ün ise tedavileri devam ediyor. Öte yandan kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA