  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İzmir'de ambulans yayaya çarptı: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken ambulansın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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İzmirde ambulans yayaya çarptı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Arif U. idaresindeki 35 Y 7593 plakalı ambulans, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Bilge Öztürk'e çarptı. Öztürk, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ambulans şoförü Arif U. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Etiketler: izmir, ambulans, kaza
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