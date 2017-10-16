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İzmir'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.

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İzmirde ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir çağrı üzerine hastayı almak için yola çıkan Sercan Taşkın idaresindeki 35 HA 335 plakalı ambulans, Girne Bulvarı'nda Alican Bengisu idaresindeki 35 KB 6187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ambulans, refüjdeki ağaça çarparak durabildi.

Kazada, ambulans sürüsüyle sağlık görevlileri Şenay Baran ve Birgül Güner hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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