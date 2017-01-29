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Buradasınız : » » İzmir'de 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi.

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İzmirde 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bornova'dan Denizli'ye kamyonla sahte içki götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bornova Emniyet Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda sahte içki yüklü kamyon, İzmir-Aydın otoyolundaki Işıkkent gişelerinde durduruldu.

Aramada 3 bin 790 şişe 2 litrelik, 36 şişe bir litrelik olmak üzere 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü V.E. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: sahte içki, kaçak içki, İzmir sahte içki operasyonu, Bornova Emniyet Müdürlüğü
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