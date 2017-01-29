İzmir'de 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bornova'dan Denizli'ye kamyonla sahte içki götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bornova Emniyet Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda sahte içki yüklü kamyon, İzmir-Aydın otoyolundaki Işıkkent gişelerinde durduruldu.

Aramada 3 bin 790 şişe 2 litrelik, 36 şişe bir litrelik olmak üzere 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü V.E. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA