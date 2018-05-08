İzmir'de 363 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde kent genelindeki asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında 431 araç ile 274 motosiklet kontrol edildi, 17 bin 868 kişinin de kimlik sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, farklı suçlardan aranan 344 şüpheli ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla aranan 19 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 31 mermi, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 9 fişek, 682 gram esrar ve bonzai, 4 gram kokain, 35 uyuşturucu hap ile 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bu arada, kontrol edilen 274 motosikletten 5'inin çalıntı, birinin hacizli olduğu tespit edildi, 2'sine trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA