İzmir'de 3 DEAŞ yöneticisi yakalandı

Suriye'de 700 sivilin katledilmesinden sorumlu sözde Deyrizor Emiri de gözaltına alınanlar arasında.
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