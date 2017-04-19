  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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İzmir'de 23 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da yer aldığı 23 kişi gözaltına alındı.

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İzmirde 23 kişiye FETÖ gözaltısı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da yer aldığı 23 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilenlere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Seferihisar, Menemen, Dikili ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen bir emniyet müdürü ile komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Etiketler: izmir, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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