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Buradasınız : » » İzmir'de 2 öğrenci okul müdürünü öldürdü

İzmir'de 2 öğrenci okul müdürünü öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir lise müdürü, 2 öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

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İzmirde 2 öğrenci okul müdürünü öldürdü

İzmir Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen okulda yapılacak veli toplantısı öncesinde iki öğrencisi ile tartıştı. 

Daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Kökmen'e yanlarındaki av tüfeğiyle ateş açtılar. 

Silah seslerini duyan öğretmenler ve öğrenciler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Ödemiş Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Kökmen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan öğrenciler kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

TRT HABER/AA

Etiketler: okul müdürü vuruldu, Ödemiş, izmir
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