İzmir'de 2 çocuğun çukurda ölümüyle ilgili soruşturmada 6 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ve inşaat bekçisinin ardından 2 çalışan daha gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir'de su dolu çukura düşen iki kardeş hayatını kaybetti

İki kardeşin cenazesi, Kahramanmaraş'a gönderildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşerek boğulan 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin cenazesi, Kahramanmaraş'a gönderildi.

Uzundere semtinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düşen Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu'nun (8) İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailenin akrabaları Neşet Güler ve Ferdi Ertekin cenazeleri almak için işlem yapmak isterken, İzmir Adli Tıp Kurumu yetkilileri, ailenin birinci derecede yakını olmadıkları için çocukların cenazelerini bu kişilere teslim etmedi.

Daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen ailenin yakınları, çocukların cenazelerini teslim alarak Kahramanmaraş'a götürmek üzere yola çıktı.

"3 ay önce Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldiler"

Neşet Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 ay önce mevsimlik olarak Kahramanmaraş'tan İzmir'e Tencirlioğlu ailesiyle birlikte geldiklerini, kağıt toplayarak hurdacılık yaptıklarını anlattı.

Dün olay olduğu sırada çalıştıklarını ifade eden Güler, "Geldiğimizde öğrendik. Çocuklar kepçenin açtığı çukura düşmüş, bir vatandaş çıkarmış. Hastaneye kaldırılan çocukları kaybettik." dedi.

Anne Fatma ve baba Tevfik Tencirlioğlu'nun defin işlemleri için Kahramanmaraş'a gittiğini, çocukları defnettikten sonra İzmir'e geri geleceklerini aktaran Güler, "Çocukların annesi babası Cennetçeşme'de ev tutmuştu. Bugün de taşınacaktı. Çadırdan çıkıp kiraya gidecekti. Kirasını bile ödemişti. Kiraya çıkıp çocuklarını alıp gidecekti. Allah'ın takdiri işte. Üç çocuğundan ikisini kaybetti." diye konuştu.

Güler, inşaat alanı yetkililerinin aracılar yoluyla başsağlığı dilediğini sözlerine ekledi.

Karabağlar ilçesi Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girmiş, çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düşmüş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetmişti.

Tencirlioğlu ailesinin hurdacılık işi ile uğraştıkları ve 3 ay önce Kahramanmaraş'tan İzmir'e gelerek olayın meydana geldiği inşaat alanına 200 metre mesafede çadırda yaşadıkları öğrenilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kusuru tespit edilen şirketin 2 yetkilisi, kepçe operatörü ve inşaatın bekçisi olmak üzere 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA