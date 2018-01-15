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İzmir'de 2 çocuğun çukurda ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltında

İzmir'de su dolu inşaat çukuruna düşerek boğulan iki kardeşin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

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İzmirde 2 çocuğun çukurda ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bilirkişi heyeti olay yerinde incelemelerde bulundu. İhaleyi kazanan şirketin kazı işini devrettiği taşeron firmanın, yeterli önlem almadığı belirlendi.

İzmir'de su dolu çukura düşen iki kardeş hayatını kaybetti

Kusuru tespit edilen iki şirket yetkilisi ile kepçe operatörü ve inşaatın gece bekçisi gözaltına alındı.

Karabağlar ilçesi Uzundere mahallesinde, 5 ve 8 yaşlarında iki kardeş su dolu inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Karabağlar, izmir boğulma, izmir
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