  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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İzmir'de 10 sağlık çalışanı gözaltına alındı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önceden görevden uzaklaştırılan 10 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

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İzmirde 10 sağlık çalışanı gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Selçuk ve Foça ilçelerinde bulunan ve daha önceden meslekten uzaklaştırılan sağlık çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası çeşitli bankalardan kredi çekerek, örgütün finans kaynağı olduğu dönemde Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para transferi yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının isimlerinin gizli tanık beyanlarında yer aldığı, örgütün toplantılarına düzenli katıldıkları ve "himmet" adı altında finans sağladıkları öğrenildi.

Zanlılar, sorguları için emniyete götürüldü. AA

Etiketler: izmir, sağlık çalışanı
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