İzmir ve Manisa'da kar yağışı etkili oluyor

İzmir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Manisa'da kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İzmir kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yerini sulu kara bıraktı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Kar nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kar yağışına alışık olmayan çok sayıda İzmirli, meydan ve parklara akın ederek kar topu oynadı, kardan adam yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bornova'daki Evka 4 İtfaiye Grubu'nda görev yapan itfaiye erleri de yaptıkları kardan adamı itfaiyeci kaskı ve kemeriyle süsledi.

"Kardan itfaiye eri" adını verdikleri kardan adamın eline bir bardak çay yerleştiren itfaiyeciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı duyarlı vatandaşlar da soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için parklara yiyecek bıraktı.

Manisa'da kar kalınlığı 20 santimetre

Manisa'da da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Kentteki tarihi binalar ve parklardaki ağaçlar, kartpostallık görüntüler sergilerken uzun süredir kar görmeyen çok sayıda vatandaş, kar manzaralarını fotoğrafladı.

Karayolları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.