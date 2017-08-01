İzmir ve Manisa'da 85 ton reçine üretilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), plastik sanayiden tıp alanına kadar birçok farklı sektörde kullanım alanı olan reçine ve reçine türevi ürünlerde dışa bağımlılığı bitirmek ve üretimde yerel kaynakların kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği "Reçine Eylem Planı" çalışmalarına devam ediyor.

OGM, uyguladığı eylem planı kapsamında, reçine üretimi ve kalitesinde önemli yer tutan kızılçam ağaçları açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip İzmir ve Manisa'da 5 yıl boyunca toplam 700 dekarlık sahada 85 ton reçine üretimi gerçekleştirecek.

Ormanlardaki reçine potansiyelini üretime kazandırmak amacıyla harekete geçen Bakanlık, 2017-2021 yılları arasında uygulanacak Reçine Eylem Planı'nı hayata geçirdi. Bu yıl içerisinde reçine üretimi yapılacak alanların belirlenmesi ve üretimde görev alacak personele eğitim verilmesi planlanıyor.

"Türkiye reçine ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin, ihtiyacı olan reçineyi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Eroğlu, "Bizim yapmamız gereken bu potansiyeli belirli bir plan çerçevesinde üretime dahil etmektir. Biz de Bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparak, Reçine Eylem Planı'nı devreye aldık, çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Reçine Eylem Planı'nın ekonomik açıdan büyük önem taşıdığına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kağıt, kozmetik, ilaç sektörü ile kauçuk ve lastik sanayi olmak üzere pek çok sektörde kullanılan ham reçine ve türevleri yurt içerisinde yeterli miktarda üretilip işlenemediğinden tamamına yakını ithal ediliyor. Sadece 2016 yılında 9 bin 942 ton reçine 15,6 milyon dolar karşılığında ithal edildi. Bakanlık olarak hazırladığımız eylem planı ile reçine üretiminde dışa bağımlılığı azaltacağız. Yerli üreticileri destekleyerek, ithalattan ihracata geçeceğiz. Böylece tabiatımız da devletimiz de kazanacak."