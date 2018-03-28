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Buradasınız : » » İzmir ve Manisa'da 7 milyon fidan toprakla buluştu

İzmir ve Manisa'da 7 milyon fidan toprakla buluştu

2017 yılında İzmir ve Manisa'da ormanlık alanları ağaçlandırma çalışmalarında 48 bin dekar alanda, 7 milyon fidan dikildi.

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İzmir ve Manisada 7 milyon fidan toprakla buluştu

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da ormanlık alanları ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. 48 bin dekar alana, 7 milyon fidan dikildi. 

Müdürlük, Orman Haftası'nda İzmir ve Manisa'da vatandaşlara 40 bin ücretsiz fidan dağıttı. 

Ormanların tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasının, kurum olarak kendilerinin görevi olduğunu ancak bu çalışmaların vatandaşla doğa ve çevre adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yapmanın motivasyonlarını artırdığını dile getiren İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Muradiye ve Torbalı fidanlıklarında 2017'de 11 milyon adet fidan ürettiklerini söyledi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: orman, Manisa, izmir
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