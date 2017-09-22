  • 22 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.49
    EURO 4.187
  • BIST 104270.26
    ALTIN 145.495
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir ve Hatay'da kaçak göçmen operasyonu

İzmir ve Hatay'da kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, çoğunluğu Afgan uyruklu 37 göçmen yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen Suriyeli ve Iraklı 29 göçmen yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmir ve Hatayda kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde lastik şişme botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi Ahmetli açıklarında lastik botta göçmen olduğunu tespit eden ekipler bölgeye hareket etti.

Botu durduran ekipler, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 21'i Afgan, 12'si Suriye, 3'ü Somali ve bir Cezayir uyruklu olmak üzere 37 kaçak göçmeni yakaladı.

Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklular, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 29 göçmen yakalandı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Torun Mahallesi girişinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 31 ABG 59 plakalı kamyoneti kontrol noktasında durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ikazına uymayan araç, kısa süren kovalamacanın ardından önü kesilerek durduruldu.

Araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, araç içerisinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 29 göçmeni yakaladı.

Etiketler: kaçak göçmen, izmir, hatay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER