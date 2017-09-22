İzmir ve Hatay'da kaçak göçmen operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde lastik şişme botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi Ahmetli açıklarında lastik botta göçmen olduğunu tespit eden ekipler bölgeye hareket etti.

Botu durduran ekipler, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 21'i Afgan, 12'si Suriye, 3'ü Somali ve bir Cezayir uyruklu olmak üzere 37 kaçak göçmeni yakaladı.

Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirtilen yabancı uyruklular, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 29 göçmen yakalandı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Torun Mahallesi girişinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 31 ABG 59 plakalı kamyoneti kontrol noktasında durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ikazına uymayan araç, kısa süren kovalamacanın ardından önü kesilerek durduruldu.

Araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, araç içerisinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtiği tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 29 göçmeni yakaladı.