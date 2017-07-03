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İzmir ve Aydın'da yangın

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık orman zarar gördü.

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İzmir ve Aydında yangın

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Karatekke Mahallesi Meşeli Tepe mevkisinde belediyeye ait çöplüğün de bulunduğu makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yaklaşık 2 hektarlık alana yayılan ve çevredeki ağılları tehdit eden yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Gümüldür'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Aydın

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık orman zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hançam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir amfibi uçak, 10 arazöz ve 3 tankerle müdahale edildi.

Engebeli arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yetkililer yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler: izmir, aydın, yangın, makilik alanda yangın
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