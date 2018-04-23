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Buradasınız : » » İzmir Valiliği "sosyal yardım hattı" kurdu

İzmir Valiliği "sosyal yardım hattı" kurdu

İzmir Valiliği, fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşların, sosyal yardımlara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla "Sosyal Yardım Hizmet Hattı ve Çağrı Merkezi"ni kurdu.

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İzmir Valiliği &quot;sosyal yardım hattı&quot; kurdu

İzmir Valiliği yeni hizmetini yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre, fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek, muhtaç kişilerin sosyal yardımlara daha kolay, etkin ve rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla İzmir'de Sosyal Yardım Hizmet Hattı ve Çağrı Merkezi kuruldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla faaliyete geçirilen proje kapsamında oluşturulan hat mesai saatleri dışında ve hafta sonları hizmet verecek. Bu sayede vatandaşlar mesai saatleri dışında da hizmet alabilecek.

Sosyal Yardım Hizmet Hattı Çağrı Merkezi hattı 24 Nisan 2018 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek, çağrı merkezine İzmirliler 205 35 35 numaralı hat üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, İzmir valiliği, sosyal yardım hattı, çağrı merkezi
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