İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı

İzmir Saat Kulesi, alzaymır hastalığına dikkati çekmek amacıyla hastalığın farkındalık rengi olan mor ışıkla aydınlatıldı.

Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından morla ışıklandırıldı. Gün nedeniyle Geriatri Bilimleri Derneği üyeleri, ellerinde pankart, boyunlarında mor fularla düdük çalarak alana gitti.

Burada basın açıklaması yapan Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, vakfın temasının "Beni unutmayın" olduğunu belirterek, alzaymır hastalığını çağın vebası olarak tanımladı.

Hastalığın görülme oranının arttığına dikkat çeken Eker, yakın bir zamanda bu hastalığın daha büyük bir sorun olacağını, bunun için de STK ve belediyelere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Geriatri Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ise Türkiye'de 500 ila 600 bin kişinin alzaymır hastası olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Dünyadaki rakama dikkat çekmek lazım, 2050 yılında 100 milyonu geçeceği düşünülüyor. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Hastalığa dikkat çekmek adına her yıl 21 Eylül günü İzmir Saat Kulesi mor aydınlatılıyor, buradaki amacımız böyle bir hastalık var herkes buna dikkat etsin, bununla ilgili risk faktörlerini iyi bilsin. Bunlar da hareketsiz yaşam, kilo, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, zihinsel ve bedensel hareketlerden uzak durmak, eğitimin düşük olması gibi faktörlerin önüne geçmek gerekiyor." dedi.