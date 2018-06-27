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İzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

7 ilde İzmir merkezli suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

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İzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yağma, yaralama, çek senet tahsilatı ve şantaj gibi suçların bazı gruplar tarafından organize şekilde işlendiğinin tespit edilmesi üzerine 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Necati Arabacı" ve "Beşoklar" isimleriyle anılan gruplara yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Firari 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, operasyon
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